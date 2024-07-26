Центробанк заявил о нарастающем дефиците кадров

Центробанк: в РФ растут дефицит трудовых ресурсов и издержки компаний

В России продолжает увеличиваться нехватка кадров. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ по итогам очередного заседания совета директоров.

По мнению регулятора, дефицит трудовых ресурсов в стране нарастает. Из-за этого увеличение внутреннего спроса не приводит к сопоставимому росту предложения товаров и услуг на рынке. Вместо этого растут издержки компаний, что, в свою очередь, провоцирует усиление инфляционного давления, говорится в пресс-релизе.

Условием для снижения темпов роста цен в России является еще более жесткая денежно-кредитная политика, заявили в Банке России. «Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — отметили в ЦБ.

В пятницу, 26 июля, Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 18 процентов годовых. Кроме того, резко изменился прогноз регулятора по инфляции в 2024 году — с 4,3-4,8 до 6,5-7 процентов. На 2025 год ожидания ухудшились с 4 до 4-4,5 процента.