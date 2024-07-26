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10:02, 26 июля 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили БМП с «царь-мангалом»

В зоне СВО заметили БМП с массивным антидроновым навесом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российскую боевую машину пехоты (БМП) с массивным антидроновым навесом, который называют «царь-мангалом», заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке видна БМП, которая получила решетчатые экраны и сплошную конструкцию для защиты от сбрасываемых с беспилотников снарядов и дронов-камикадзе. Стальными листами прикрыли крышу с борта машины.

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Ранее в июле «Известия» писали, что российские танки, на которые устанавливают сплошные защитные экраны в зоне проведения спецоперации, также оснащают видеокамерами. Это позволяет улучшить обзор. Кроме того, танкисты взаимодействуют с беспилотной авиацией, которая корректирует их действия.

В мае телеканал «Звезда» сообщил, что специалисты одного из ремонтных подразделений Российской армии превратили танк Т-62 с поврежденным орудием в тяжелый бронетранспортер. Машина получила защитную конструкцию из стальных листов.

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      Даниил Иринин
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