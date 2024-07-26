Валиева после интервью отца заявила, что ее настоящей семьей является мама

Российская фигуристка Камила Валиева эмоционально отреагировала на интервью отца Валерия Рамазанова. Она посвятила этому пост в Telegram-канале.

«В связи с этим я бы очень хотела напомнить о том, как сильно я люблю свою маму! И поблагодарить ее за то, что всю мою сознательную жизнь только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моем будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы», — написала спортсменка. Она заявила, что ее настоящей и любимой семьей является только мама Алсу Валиева.

Ранее Рамазанов дал интервью Sport24, в котором рассказал об отношениях с дочерью. Он поделился, что не виделся с ней почти десять лет, но старался следить за ее успехами. Также мужчина раскрыл желание Валиевой через год поступать в МГИМО и выступить на зимних Олимпийских играх-2026.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за дисквалификации фигуристку лишили золота Игр-2020 в командных соревнованиях, а также титулов чемпионки России и Европы.