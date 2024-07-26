Захарова оценила запрет француженке участвовать в церемонии открытия ОИ из-за хиджаба

Захарова сочла запрет Силле участвовать в открытии ОИ из-за хиджаба сегрегацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила запрет французской легкоатлетке Соункамбе Силле участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр-2024 из-за хиджаба. Ее слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Она назвала произошедшее вопиющим актом сегрегации. «Еще до открытия Игр стало очевидно, что данное международное спортивное мероприятие не имеет ничего общего с заявленными больше века назад в Париже целями Олимпийского движения и во всех смыслах противоречит олимпийскому духу», — заявила Захарова.

О запрете, вынесенном в отношении Силлы, стало известно 25 июля. Легкоатлетка не может появиться на мероприятии и соревнованиях в хиджабе, поскольку это запрещено во Франции на законодательном уровне. Спортсменке было предложено компромиссное решение: надеть кепку, полностью покрывающую ее голову.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля на реке Сена. Турнир продлится до 11 августа.