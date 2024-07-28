Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 28 июля 2024Мир

Блинкен заявил об ударе ракет «Хезболлы» по Голанам

Блинкен: все указывает на то, что по Мадждаль-Шамс ударили ракеты «Хезболлы»

Фото: Hassan Ammar / AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об ударе ракет «Хезболлы» по Голанским высотам. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, все указывает на то, что по поселку Мадждаль-Шамс ударили упомянутые ракеты.

Ранее 28 июля разведка США усомнилась в намеренности удара по Голанам. Сотрудники разведывательной службы были уверены, что за ударом по городу стоит ливанская шиитская группировка «Хезболла».

При этом, по их мнению, характер данной атаки вызывает вопросы. По данным Associated Press, разведке неясно, хотела ли группировка поразить эту цель или она ударила не по той цели.

Также Лавров прокомментировал удар по Голанским высотам. Министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва осуждает любые террористические атаки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      МВД Дагестана отреагировало на видеозапись из отдела полиции, где умер участник СВО. Что там сказали?

      Путин назвал собрание военных очень хорошим знаком

      Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР

      62-летний Том Круз захотел еще одного ребенка

      Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

      В Москве загорелось административное здание

      В России отреагировали на идею Молдавии объявить послевоенный голод геноцидом

      Пленный рассказал об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении в 2023 году

      В российском городе водитель въехал в здание правительства и попал в психбольницу

      Путин приехал в Александро-Невскую лавру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше