Блинкен заявил об ударе ракет «Хезболлы» по Голанам

Блинкен: все указывает на то, что по Мадждаль-Шамс ударили ракеты «Хезболлы»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об ударе ракет «Хезболлы» по Голанским высотам. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, все указывает на то, что по поселку Мадждаль-Шамс ударили упомянутые ракеты.

Ранее 28 июля разведка США усомнилась в намеренности удара по Голанам. Сотрудники разведывательной службы были уверены, что за ударом по городу стоит ливанская шиитская группировка «Хезболла».

При этом, по их мнению, характер данной атаки вызывает вопросы. По данным Associated Press, разведке неясно, хотела ли группировка поразить эту цель или она ударила не по той цели.

Также Лавров прокомментировал удар по Голанским высотам. Министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва осуждает любые террористические атаки.