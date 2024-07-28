Британец Эдвардс утратил титул чемпиона UFC

Британец Эдвардс уступил американцу Мухаммаду и утратил титул чемпиона UFC

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Леон Эдвардс уступил американцу Белалу Мухаммаду в главном поединке турнира UFC 304. Статистика доступна на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей. Таким образом, Эдвардс утратил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Всего Эдвардс выиграл 22 боя и уступил в четырех. Еще один поединок — с Мухаммадом в 2021-м — был признан несостоявшимся. 32-летний британец не проигрывал с 2015 года.

На счету Мухаммада 24 победы при трех поражениях. 36-летний американец идет на серии из 10 побед, не считая несостоявшегося поединка с Эдвардсом.