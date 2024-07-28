Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элизабетта Коччаретто
Сегодня
13:00 (Мск)
Диана Шнайдер
Олимпиада (ж)
Химки
Сегодня
15:00 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Алехандро Табило
Сегодня
16:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Олимпиада (м)
Стэн Вавринка
Сегодня
17:30 (Мск)
Павел Котов
Олимпиада (м)
Магда Линетт
Сегодня
17:30 (Мск)
Мирра Андреева
Олимпиада (ж)
Оренбург
Сегодня
17:30 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Екатерина Александрова
Завтра
13:00 (Мск)
Каролина Мухова
Олимпиада — парный разряд (ж)
09:24, 28 июля 2024Спорт

Британец Эдвардс утратил титул чемпиона UFC

Британец Эдвардс уступил американцу Мухаммаду и утратил титул чемпиона UFC

Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Леон Эдвардс уступил американцу Белалу Мухаммаду в главном поединке турнира UFC 304. Статистика доступна на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей. Таким образом, Эдвардс утратил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Всего Эдвардс выиграл 22 боя и уступил в четырех. Еще один поединок — с Мухаммадом в 2021-м — был признан несостоявшимся. 32-летний британец не проигрывал с 2015 года.

На счету Мухаммада 24 победы при трех поражениях. 36-летний американец идет на серии из 10 побед, не считая несостоявшегося поединка с Эдвардсом.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попавшем в плен в Мали преемнике Пригожина

      Цыгане устроили поножовщину в новосибирской электричке

      Захарова рассказала о «последней стадии низости» стран Запада

      В Севастополе объявили нерабочий праздничный день

      На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв в Сене

      Перспективы Малайзии в БРИКС оценили

      В офисе Харрис оценили возможный вред ее критики в адрес Израиля

      Российский министр сделал заявление о торговле с Малайзией

      В России одну из деревень отрезало от страны

      Британец Эдвардс утратил титул чемпиона UFC

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше