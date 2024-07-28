Канадских футболисток наказали за шпионаж на Олимпиаде

ФИФА наказал сборную Канады за шпионаж за соперницами на Олимпиаде-2024

Комитет Международной федерации футбола (ФИФА) наказал сборную Канады за шпионаж за соперницами на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

Команду оштрафовали на 226 тысяч долларов, а также лишили шести очков на групповом турнире Игр-2024. Кроме того, главный тренер сборной Беверли Пристман, ее ассистент Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди были отстранены от любой связанной с футболом деятельности на один год.

Канада является действующим победителем женского турнира Олимпиады. 25 июля команда одержала победу над Новой Зеландии в стартовом матче со счетом 2:1. В группе А им еще предстоят матчи с Францией и Колумбией.

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля и подверглась критике. Соревнования продлятся до 11 августа.