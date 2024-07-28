«Краснодар» сыграл вничью с новичком РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо Махачкалой» со счетом 0:0 в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо Махачкалой» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 июля, на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 0:0.

В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» располагался на втором месте в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» является новичком и впервые принимает участие в турнире.

В следующем туре «Динамо Махачкала» примет «Пари Нижний Новгород», «Краснодар» на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 4 августа.