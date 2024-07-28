Поиски экипажа затонувшего Argos Georgia продолжились

РИА Новости: поиски пропавших членов экипажа судна Argos Georgia возобновлены

Поиски пропавших членов экипажа судна Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов, возобновлены. Об этом сообщил исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик, сообщает РИА Новости.

В поисках задействованы два судна, среди пропавших есть россияне. Ранее поисковые работы были приостановлены из-за погодных условий.

О том, что в Южной части Атлантического океана потерпело крушение рыболовецкое судно с россиянами на борту, стало известно 24 июля. На борту также присутствовали испанцы, уругвайцы, перуанцы и индонезийцы, сообщало агентство EFE.

Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из восьми граждан, находившихся на судне, один числится пропавшим. Еще троих россиян спасти не удалось, а четверо россиян выжили.

Эрвик привел иные данные: по его словам, в результате крушения не удалось спасти двоих россиян. В живых остались четверо, и еще двоих сейчас ищут.