Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 28 июля 2024Россия

Пострадавшему от нападения сына миллиардера полицейскому понадобилась помощь врачей

Пострадавший от нападения Бажаева полицейский обратился в больницу

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Полицейский, который пострадал от нападения сына российского миллиардера Мусы Бажаева, обратился в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам собеседника телеканала, у сотрудника правоохранительных органов разбиты скула и глаз, вследствие чего ему понадобилась помощь врачей.

Ранее 27 июля в Москве задержали 23-летнего Тимура Бажаева за драку с полицией. Известно, что молодой человек напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Полицейские задержали сына владельца компании «Русская платина», чтобы он прошел медосвидетельствование, после чего суд изберет ему меру пресечения.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      МВД Дагестана отреагировало на видеозапись из отдела полиции, где умер участник СВО. Что там сказали?

      Медведев назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже омерзительным зрелищем

      Путин назвал собрание военных очень хорошим знаком

      Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР

      62-летний Том Круз захотел еще одного ребенка

      Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

      В Москве загорелось административное здание

      В России отреагировали на идею Молдавии объявить послевоенный голод геноцидом

      Пленный рассказал об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении в 2023 году

      В российском городе водитель въехал в здание правительства и попал в психбольницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше