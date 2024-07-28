Пострадавшему от нападения сына миллиардера полицейскому понадобилась помощь врачей

Пострадавший от нападения Бажаева полицейский обратился в больницу

Полицейский, который пострадал от нападения сына российского миллиардера Мусы Бажаева, обратился в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам собеседника телеканала, у сотрудника правоохранительных органов разбиты скула и глаз, вследствие чего ему понадобилась помощь врачей.

Ранее 27 июля в Москве задержали 23-летнего Тимура Бажаева за драку с полицией. Известно, что молодой человек напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Полицейские задержали сына владельца компании «Русская платина», чтобы он прошел медосвидетельствование, после чего суд изберет ему меру пресечения.