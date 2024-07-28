Россиянам дали советы для сохранения здоровья спины при силовых тренировках

Фитнес-эксперт Ирина Ротач дала россиянам советы, которые помогут сохранить здоровье спины при выполнении силовых тренировок. Ее слова приводит Men Today.

В первую очередь Ротач рекомендовала проводить разминку. Она должна начинаться с легких упражнений и дополняться динамической растяжкой. Также нужна заминка в конце, состоящая из упражнений низкой интенсивности, за которыми следует статическая растяжка.

При поднятии тяжестей Ротач посоветовала начинать с простых упражнений с собственным весом и постепенно увеличивать утяжелители. Она отметила, что лучше проводить занятия с тренером, который поможет скорректировать технику. Специалист подчеркнула, что не стоит жертвовать техникой ради больших весов или количества повторений.

Кроме того, Ротач отметила важность укрепления мышц кора, которые помогают поддерживать позвоночник. Тем, кто хочет выполнять силовые тренировки, стоит залечить травмы, обращаться к врачу при дискомфорте и не забывать полноценно отдыхать.

Ранее Ротач посоветовала несколько упражнений, которые помогут взбодриться утром. Она предложила выполнять подъемы на носки, наклоны в стороны и вперед, выпады в сторону.