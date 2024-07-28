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21:06, 28 июля 2024Интернет и СМИ

В США положение Украины сравнили с онкологией

Аналитик ЦРУ Джонсон: положение Украины сопоставимо с четвертой стадией рака

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина уже не может изменить ситуацию на поле боя, ее положение сопоставимо с четвертой стадией рака. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«"Я действительно думаю, что для Украины уже слишком поздно. Знаете, это, как если бы вы пришли к врачу, а у вас четвертая стадия рака, и вы бы хотели, чтобы вам сообщили хорошие новости, но рак делает свое дело, и вы умрете через шесть месяцев или три месяца — такова ситуация на Украине», — сказал Джонсон.

По его мнению, рано или поздно Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены сдаться.

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Украина использует переговоры с Россией в своих целях.

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      Евгений Силаев
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