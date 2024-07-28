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18:55, 28 июля 2024Россия

Замглавы МЧС Москвы попал в ДТП на машине пожарной службы

Замглавы МЧС Москвы Досалиев попал в ДТП на машине пожарной службы
СюжетДТП в Москве:

Фото: Telegram-канал «МЧС Москвы»

Заместитель руководителя главного управления МЧС по Москве Василий Досалиев попал в ДТП на машине пожарной службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным издания, Досалиев ехал на улицу Юности, где случился пожар. «Заместитель главы ГУ МЧС по Москве попал в аварию на машине пожарной службы, он ехал на улицу Юности, где произошло возгорание. После аварии его обследовали в больнице», — заявил источник, уточнив, что у пострадавшего ушиб мягких тканей.

Ранее в июле водитель иномарки въехал на крыльцо здания правительства в российском регионе. Уточнялось, что за рулем Daewoo Nexia находился житель села Булгаково, который врезался во входную дверь здания правительства Мордовии.

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      Екатерина Ештокина
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