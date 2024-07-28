Замглавы МЧС Москвы попал в ДТП на машине пожарной службы

Замглавы МЧС Москвы Досалиев попал в ДТП на машине пожарной службы

Заместитель руководителя главного управления МЧС по Москве Василий Досалиев попал в ДТП на машине пожарной службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным издания, Досалиев ехал на улицу Юности, где случился пожар. «Заместитель главы ГУ МЧС по Москве попал в аварию на машине пожарной службы, он ехал на улицу Юности, где произошло возгорание. После аварии его обследовали в больнице», — заявил источник, уточнив, что у пострадавшего ушиб мягких тканей.

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