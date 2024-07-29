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09:19, 29 июля 2024Ценности

53-летняя телезвезда показала фигуру в купальнике

Американская телезвезда Бетенни Франкель показала фигуру в черном купальнике

Фото: @Bethennyfrankel

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 53-летняя знаменитость предстала в черном слитном купальнике на тонких бретелях и с многочисленными квадратными вырезами вдоль груди. Кроме того, наряд имел глубокое декольте. Звезда также надела соломенную шляпу, солнцезащитные очки, широкий браслет золотого цвета и часы.

Ранее в июле телезвезда опубликовала фото в бикини. Франкель позировала перед фотографом в бикини голубого цвета. Предпринимательницу запечатлели у бассейна в шляпе и солнцезащитных очках.

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      Екатерина Ештокина
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