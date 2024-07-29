Бен Аффлек обзавелся новым домом на фоне слухов о разводе

TMZ: Бен Аффлек приобрел себе новый дом за $20,5 млн на фоне слухов о разводе

Голливудский актер Бен Аффлек приобрел себе новый дом на фоне слухов о разводе с певицей Дженнифер Лопес. Покупка стоила артисту 20,5 миллиона долларов (1,75 миллиарда рублей), пишет TMZ со ссылкой на источники.

По сведениям издания, Аффлек закрыл сделку на прошлой неделе. Новым приобретением звезды «Перл-Харбора» стал особняк с пятью спальнями и шестью ванными. Лот располагается в Лос-Анджелесе.

Прежде, как пишет TMZ, актер снимал квартиру — он переехал туда в начале года, приступив к съемкам второй части боевика «Расплата». В это время Джей Ло в одиночестве проводила отпуск в Италии, а затем в нью-йоркском Хэмптоне. Там в отсутствие мужа она провела и День независимости, и свой 55-й День рождения. Вторую годовщину своей свадьбы супруги также провели врозь.

Ранее стало известно, что звездная чета решила избавиться от семейного гнездышка в Беверли-Хиллз. Роскошная усадьба с 12 спальнями и 24 ванными была куплена вскоре после свадьбы в кредит — ради нее пара влезла в кредит на 30 лет.

Слухи о скором разводе голливудского актера Бена Аффлека и американской певицы Дженнифер Лопес спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из их общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.

Поспособствовало спекуляциям и появление певицы на премьере своего нового фильма «Атлас». 54-летняя артистка прошла по красной дорожке без мужа, однако при этом она не сняла кольцо с безымянного пальца левой руки. Возможной причиной семейного конфликта называют недовольство Аффлека работой жены. Выяснилось, что звезда «Лиги справедливости» уже давно ссорится с творческой командой жены, считая, что ей нужно пересмотреть свое отношение к работе.