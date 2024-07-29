В России выступили за создание альтернативы НАТО

Депутат Колесник заявил о необходимости создания альтернативы НАТО

Россия может создать альтернативный НАТО военный союз, и это необходимо сделать, чтобы избежать обострений в международной политике, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Создание военного союза он поддержал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили о том, что в день Военно-морского флота (ВМФ) Россия якобы предприняла попытку показать «альтернативу НАТО» через участие в параде кораблей Китая, Индии и Алжира.

По словам депутата, в целях безопасности создание военного союза в противовес НАТО вполне возможно.

У нас есть военные связи, например, с Северной Кореей. Мы заключили с ними договор, и этот договор вполне может быть расширен. Почему нет? Мы же не можем смотреть, как нашу страну обложили по кругу страны НАТО своими базами, особенно американскими. Могут быть сейчас еще какие-то союзы, вполне. Более того, это, по моему мнению, нужно сделать. Не может одна страна диктовать всему миру условия, должно быть и какое-то иное мнение еще Андрей Колесник депутат Госдумы

«Это же уже было. После войны с нацисткой Германией тут же было создано НАТО сначала, потом, буквально через несколько лет, была создана Организация Варшавского договора, и не было таких обострений — все понимали, что, если вдруг что, получат по зубам. Потом это распалось, и сразу, видите, мы пошли к войне. Значит, надо брать историческую параллель, смотреть, как было, и, исходя из каких-то современных условий, создавать то же самое. Это нормально. Всегда были союзы военные», — добавил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с Днем ВМФ. Он также поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии, прибывшие в Санкт-Петербург для участия в параде. В этом году в строе боевых кораблей по акватории Невы приняли участие более 200 кораблей и судов, а также около 15 тысяч военнослужащих.

