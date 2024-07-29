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11:32, 29 июля 2024Экономика

Больше четверти россиян хотели бы отправить детей на подработку

Ventra Go!: школьники в России чаще всего работают в доставке и сборке заказов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России 45 процентов опрошенных родителей заявили, что положительно относятся к подработкам несовершеннолетних. О таких результатах исследования, проведенного цифровой платформой гибкой занятости Ventra Go!, сообщили «Известия».

Больше 25 процентов респондентов выразили желание, чтобы их ребенок начал подрабатывать до 18 лет. Еще 18,6 процента сказали, что их дети уже начали это делать. Кроме того, почти 50 процентов несовершеннолетних сами решили, что им нужен заработок. Остальные 25,7 и 17 процентов поступили так, послушав совета друзей или родственников соответственно.

Почти 35 процентов родителей считают, что если человек начал работать в подростковом или студенческом возрасте, то это поможет ему с карьерой.

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По словам директора по маркетингу Ventra Go! Анны Ларионовой, подростки чаще всего трудоустраиваются в такие сферы, как доставка и сборка заказов. Некоторые идут работать в контакт-центры.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин назвал импортозамещение и демографическую яму главными причинами нехватки рабочих рук в России. Он пояснил, что дефицит кадров образовался из-за роста объема производства на фоне закрытия большинства иностранных предприятий.

Есть данные, что к концу прошлого года кадровый резерв в России упал до рекордного минимума. Соотношение безработных, которые активно ищут трудоустройства, и числа открытых вакансий за год снизилось до одного человека на четыре должности.

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      Кирилл Луцюк
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