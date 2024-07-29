Британия потеряла важнейшую позицию в мировой экономике

Times: Британия выбыла из десятки крупнейших стран-производителей

Великобритания впервые покинула десятку крупнейших стран-производителей. Об этом сообщило издание The Times.

В рейтинге за 2022 год страна опустилась на 12-е место, хотя еще год назад располагалась на восьмом. Между тем Россия и Мексика смогли вырваться на восьмое и седьмое места соответственно.

Эксперты издания объясняют случившееся ростом оборонного производства в РФ, а также обильными китайскими инвестициями в мексиканскую экономику. На первом месте десятки — Китай, на втором — США.

До этого Британии предсказали сложнейшую с 1950-х годов проблему с наполнением государственного бюджета. Правительству Соединенного Королевства придется либо «болезненно» сокращать расходы на государственные услуги, либо повышать налоги, либо наращивать госдолг.

Кроме того, после Брексита Британия начала серьезно отставать от других, соизмеримых с ней стран. Главными причинами этого называют сокращение торговли, падение инвестиций в бизнес и нехватку рабочей силы из-за снижения потока мигрантов из Евросоюза.