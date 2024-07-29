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13:54, 29 июля 2024Интернет и СМИ

Губерниев призвал перестать обсуждать грязную воду в Сене

Губерниев призвал обсуждать загрязнение российских рек, а не Сены

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал перестать обсуждать грязную воду в реке Сена в Париже, в которой должны пройти соревнования в рамках Олимпийских игр. Пост на эту тему он разместил в Telegram-канале.

«Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может, мы начнем наши не совсем чистые (мягко говоря) реки обсуждать?» — обратился Губерниев к соотечественникам.

Журналист выразил уверенность том, что россиянам нужно заниматься проблемами собственной страны, развивать экологию, экономику и спортивную сферу.

Ранее сообщалось, что Губерниев ответил на просьбу подписчика не возвращаться в Россию. Комментатор заявил, что находится в Вологде.

Из-за плохого качества воды в Сене на Олимпийских играх 2024 года в Париже отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов. Перед этим из-за грязи в Сене на Олимпиде отменили тренировочный заплыв триатлонистов. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что дождь, прошедший 26-27 июля в Париже, сделал напрасными усилия властей по очистке реки.

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      Маргарита Щигарева
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