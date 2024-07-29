Профессор Уайетт: некоторые страны НАТО могут отказаться от помощи Украине

Некоторые страны НАТО могут отказаться от продолжения помощи Украине и конфронтации с Россией. Кризис Североатлантического альянса и прекращение его членами поддержки Киева предсказал почетный профессор права Оксфордского университета Деррик Уайетт в статье для Politico.

По его словам, если бывший американский лидер Дональд Трамп вернется на пост главы государства по итогам выборов, Великобритания и другие европейские члены НАТО могут оказаться перед сложным выбором: либо принять урегулирование конфликта на Украине в пользу России, либо поддержать украинского лидера Владимира Зеленского, отвергнув такую ​​сделку.

Профессор отметил, что Трамп может отозвать гарантии обороны США у поставляющих оружие Украине членов альянса, которых он считает «эскалаторами» конфликта.

«Кризис такого рода разделит и ослабит НАТО — до такой степени, что некоторые союзники могут отказаться от конфронтации с президентом России Владимиром Путиным и прекратить поддержку Украины», — подчеркнул Уайетт.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что урегулированием конфликта станет капитуляция Украины. Как указал эксперт, российские войска в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ) не несут огромные потери, а внутри страны Москва не сталкивается с политическими беспорядками.