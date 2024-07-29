Джонсон: Украине остается лишь капитуляция

Урегулированием конфликта станет капитуляция Украины. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его мнению, у Владимира Зеленского есть два пути: политическое урегулирование конфликта или смерть. «Да, он пытается найти политическое урегулирование. (…>) Все просто: это капитуляция», — сказал Джонсон.

Как указал эксперт, российские войска в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ) не несут огромные потери, а внутри страны Москва не сталкивается с политическими беспорядками. При этом РФ продолжает наступать, брать под контроль все больше территорий и уничтожать и пленить большое количество украинских военных.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что план действий по установлению мира на Украине будет готов к концу ноября. В июне он заявил о нежелании затягивать конфликт из-за потерь Киева.