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14:43, 29 июля 2024Россия

Названо число госпитализированных после схода поезда под Волгоградом

Минздрав: после схода поезда под Волгоградом госпитализировали 5 человек

Кадр: SHOT / YouTube

После схода пассажирского поезда под Волгоградом были госпитализированы пять человек. Об этом проинформировал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Кроме того, известно, что среди доставленных в больницу пострадавших есть один ребенок. Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии.

«В настоящее время на месте происшествия в Волгоградской области работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим», — поделился деталями происходящего Кузнецов.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при крушении пассажирского поезда КазаньАдлер в Волгоградской области резко выросло до 140 человек. Всех их удалось спасти.

29 июля стало известно о столкновении поезда Казань — Адлер с КАМАЗом в Котельниковском районе Волгоградской области. Согласно предварительной версии, водитель грузовика выехал на пути перед составом.

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      Наталья Анисеева
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