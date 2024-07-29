Названо число госпитализированных после схода поезда под Волгоградом

Минздрав: после схода поезда под Волгоградом госпитализировали 5 человек

После схода пассажирского поезда под Волгоградом были госпитализированы пять человек. Об этом проинформировал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Кроме того, известно, что среди доставленных в больницу пострадавших есть один ребенок. Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии.

«В настоящее время на месте происшествия в Волгоградской области работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим», — поделился деталями происходящего Кузнецов.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при крушении пассажирского поезда Казань — Адлер в Волгоградской области резко выросло до 140 человек. Всех их удалось спасти.

29 июля стало известно о столкновении поезда Казань — Адлер с КАМАЗом в Котельниковском районе Волгоградской области. Согласно предварительной версии, водитель грузовика выехал на пути перед составом.