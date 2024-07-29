Появились новые подробности о Балашихинском отравителе

Балашихинский отравитель ранее был судим за мошенничество

Житель Балашихи, который полгода подсыпал яд матери и отчиму, ранее был судим за мошенничество. Появившиеся подробности сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 25-летний мужчина заказал на «Авито» товар стоимостью 55 тысяч рублей с возможностью постоплаты. В результате он забрал товар, а деньги за него не перевел. Продавец обратился в полицию, где следователи возбудили уголовное дело.

Мужчину задержали 19 июля. Он полгода подсыпал яд матери и отчиму ради наследства. Позднее выяснилось, что обвиняемый ранее отравил 25-летнего знакомого, а также пытался избавиться от пары своих знакомых.