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12:33, 29 июля 2024Спорт

Психолог назвала главные причины страха перед спортзалом

Фото: Danielle Cerullo / Unsplash

Психолог Кристина Мизерная назвала главные причины страха перед спортзалом. Ее слова приводит NEWS.ru.

Мизерная заявила, что зачастую люди боятся идти в зал из-за неуверенности в себе. По ее мнению, многие новички в спортзале чувствовуют себя некомпетентными, особенно если они не знают, как использовать различные тренажеры или выполнять упражнения.

Врач добавила, что люди часто сравнивают себя с более опытными или физически подготовленными посетителями зала. Это может вызывать комплексы и страх. Стрхи по поводу мнения окружающих о том, как мы выглядим или тренируемся, также могут останавливать на пути к занятиям спортом.

Ранее журналисты The Guardian назвали лучшие способы борьбы со страхом похода в спортзал. В заметке говорится, что лучше всего выбирать зал, находящийся недалеко от дома. Также необходимо выработать привычку для занятий спортом, делая это с определенной периодичностью, и составить план тренировок.

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      Анастасия Борисова
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