Ракетную опасность объявили в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал Смирнов.

Ранее Смирнов сообщил, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата. Затем в регионе было сбито 12 беспилотников, после чего тревога была отменена.