Российские теннисистки проиграли в первом круге Олимпиады-2024

Российские теннисистки Александрова и Веснина проиграли в первом круге Олимпиады

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Елена Веснина вылетели в первом круге парного разряда Олимпийских игр 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсменки проиграли соперницам из Чехии Каролине Муховой и Линде Носковой со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 10:6. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Александрова завершила выступление на Играх 2024 года. Она также проиграла в одиночном разряде в первом круге китаянке Юань Юэ со счетом 5:7, 7:6 (7:0), 2:6.

Ранее с Олимпиады также вылетели теннисисты Павел Котов, Мирра Андреева и Диана Шнайдер в одиночном разряде. Также вылетела пара Роман Сафиуллин и Даниил Медведев.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Всего в Париже выступят 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.