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18:17, 29 июля 2024Моя страна

Российские врачи вернули эректильную функцию иностранному пациенту

Фото: Telegram-канал «НИИ Микрохирургии»

Российские врачи вернули эректильную функцию 59-летнему пациенту Хансу (фамилия неизвестна) из Германии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на томский НИИ микрохирургии.

Хирург Андрей Байтингер и уролог Андрей Гураль провели операцию по своей авторской методике, разработанной два года назад. «Мы забираем из голени пациента нерв, отвечающий за чувствительность мизинца и края стопы, и используем его как проводник импульсов для восстановления мужской силы», — рассказал Байтингер.

Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Иностранцу предстоит реабилитация в течение шести месяцев, чтобы сформировались новые рефлексы.

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По данным издания, Ханс обратился за помощью после радикального удаления простаты из-за онкологического заболевания. Известно, что в ходе лечения у мужчины был удален нерв, который отвечал за эректильную функцию. Хансу предлагали смириться с ситуацией, однако он узнал, что в России разработали технологию по пересадке нерва в половой орган, и обратился к томским врачам.

Ранее в июле российские хирурги удалили мужчине опухоль размером с баскетбольный мяч. Врачи смогли убрать у пациента девятикилограммовое новообразование, находящееся в брюшной полости.

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      Екатерина Ештокина
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