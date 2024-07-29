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15:23, 29 июля 2024Из жизни

Сбежавшую собаку вернули хозяевам через девять лет

UPI: в США хозяйке вернули собаку, которая убежала девять лет назад

Кадр: upi.com

В США сбежавшую девять лет назад собаку в штате Невада собаку вернули хозяевам. Об этом сообщает UPI.

Пес по кличке Гизмо сбежал с заднего двора хозяйки по имени Джудит Монаррес в пригороде Лас-Вегаса в 2016 году. Гизмо и двое его собратьев нашли лазейку в ограждении и выбежали на улицу. Соседка американки поймала двух и вернула Монаррес. Также она рассказала, что видела, как Гизмо кто-то забрал.

Монаррес устроила масштабные поиски любимца и создала специальные группы в социальных сетях, однако найти его не удалось. Женщина давно смирилась с потерей, когда в конце июля ей позвонили из ветеринарной клиники. Выяснилось, что Гизмо привезла туда некая женщина. Она рассказала, что потратила две недели, чтобы поймать его, и хотела оставить себе.

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Врачи в клинике обнаружили, что пес чипирован и сразу же связались с Монаррес. Сейчас Гизмо вернулся к хозяйке.

Ранее в США трехлетнюю пропавшую собаку по кличке Мишка обнаружили живой в тысячах километрах от дома. Она пропала за восемь месяцев до этого.

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      Никита Савин
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