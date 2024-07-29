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19:51, 29 июля 2024Экономика

Снижение мировых цен на нефть объяснили

Цена нефти Brent опустилась ниже $79 за баррель впервые с 6 июня
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мировые цены на нефть на торгах в понедельник, 29 июля, снижаются в ожидании итогов заседаний Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом со ссылкой на данные лондонской биржи ICE пишет РИА Новости.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 6 июня. По состоянию на 18:54 цена снизилась до 78,76 доллара за баррель. В то же время сентябрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на два процента, до 75,55 доллара за баррель.

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Аналитик FxPro Алексей Купцикевич объяснил, что нефтяные котировки пока не смогли воспользоваться обострением геополитической обстановки на Ближнем Востоке. На данный момент инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок после удара по Голанским высотам и возможного ответа Израиля.

Также рынок ожидает заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 1 августа, на котором могут быть изменены текущие договоренности по объемам добычи нефти. На котировки может оказать влияние и заседание ФРС — сырьевые товары традиционно чувствительны к стоимости доллара.

Ранее американские банкиры спрогнозировали, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к снижению цен на нефть. Аналитики Goldman Sachs и Citigroup отмечают, что обещания кандидата от Республиканской партии по увеличению добычи нефти в стране вряд ли будут выполнены. Однако если предложенные Трампом торговые тарифы серьезно повлияют на мировую экономику, это может снизить стоимость сырья на целых 11-19 долларов за баррель.

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