В Белгороде объявляли ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность

В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявляли ракетную опасность. Об это сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал он. Спустя 36 минут ракетную опасность в регионе отменили.

Ранее в воскресенье, 28 июля, стало известно, что над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника. Власти региона заявили, что промышленные объекты на фоне этого работают в штатном режиме.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.