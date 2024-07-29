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Профессор Бозкуш: Запад хочет использовать Армению для борьбы с Россией

Профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш заявил, что США и Евросоюз активизируют политику в отношении Армении для борьбы с Россией. Об этом он написал в статье для агентства «Анадолу».

По мнению эксперта, страны Евросоюза пытаются привлечь Армению, обещая ей членство в организации и пакеты финансовой помощи.

«Поднимая вопрос о вступлении Армении в Евросоюз, Брюссель тем самым пытается послать сигнал региональным государствам, прежде всего России и Ирану. Это означает, что ЕС, как и США, хочет использовать Армению в качестве арены борьбы», — отмечается в публикации.

Профессор также указал на армяно-американские военные учения, прошедшие в июле. По его словам, их стоит воспринимать как сигнал, который США послали России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков понадеялся на мудрость армян в отношениях с Западом. Он подчеркнул, что Москва считает армян своими союзниками и братским народом.