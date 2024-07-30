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19:46, 30 июля 2024Ценности

49-летнего Дэвида Бекхэма сняли с обнаженным торсом на суперъяхте

Папарацци запечатлели 49-летнего Бекхэма с обнаженным торсом на суперъяхте

Фото: Megan Briggs / Getty Images

Английского футболиста Дэвида Бекхэма сняли с обнаженным торсом на дорогостоящей суперъяхте. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 49-летнего супруга экс-участницы поп-группы Spice Girls Виктории Бекхэм с частично оголенным телом. На размещенных снимках он предстал в синих плавательных шортах, демонстрируя кубики пресса и многочисленные татуировки на теле.

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Известно, что звездная пара проводит отпуск, путешествуя по побережью Амальфи, Италия, на своем судне стоимостью 16 миллионов фунтов стерлингов (1,8 миллиарда рублей).

Ранее в июле в сети оценили комментарий Виктории Бекхэм под фото с мужем фразой «похотливая подпись». Сообщалось, что 50-летняя знаменитость в ближайшее время планирует запуск новых духов. В качестве анонса она опубликовала пост, посвященный семейной поездке в Италию.

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      Екатерина Ештокина
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