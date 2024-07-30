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12:24, 30 июля 2024Спорт

Британский гимнаст высказался об отсутствии россиян на Играх-2024

Британский гимнаст Уитлок: россияне были бы близки к вершине на Играх-2024

Фото: Andrew Nelles / Reuters

Британский гимнаст Макс Уитлок высказался об отсутствии россиян на Олимпийских играх-2024. Его слова передает Reuters.

По мнению Уитлока, россияне — чрезвычайно сильные соперники на любых соревнованиях. «Думаю, здесь весьма высокая конкуренция, так что сложно сказать, становится ли путь к пьедесталу доступнее. Но если бы они участвовали, то можно предположить, что они были бы близки к вершине», — поделился он.

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28 июля 2024

Ранее об отсутствии соперников из России на Олимпиаде в Париже порассуждал украинский гимнаст Илья Ковтун. Он счел, что это дает другим странам больше возможностей.

Российские гимнасты отказались выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. На Играх в Токио в 2021-м мужская сборная России заняла первое место в командном многоборье. Также победу в командном многоборье одержали российские девушки.

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