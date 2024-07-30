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18:42, 30 июля 2024Спорт

Бывшая российская пловчиха обратилась к французам после смены гражданства

Пловчиха Кирпичникова поблагодарила французов после смены гражданства

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова обратилась к французам после смены гражданства. Ее слова приводит RMC.

Спортсменка рассказала, что ее мать боялась негативного отношения со стороны французов, и подчеркнула, что местная публика ее сильно поддерживает. «Я говорю спасибо. Чувствую, как будто я самая француженка из француженок. Никогда не испытывала такого», — заявила она.

На протяжении пяти лет спортсменка тренируется во Франции. На Олимпиаде в Париже она заявлена на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. Пловчиха не смогла пробиться в финал заплыва на 400 метров, однако вышла в финал на 1500 метров.

Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе есть серебряная медаль чемпионата мира.

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      Анастасия Борисова
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