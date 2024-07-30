Бывшая возлюбленная Тимати сменила имидж и показала результат

Российская модель Алена Шишкова показала новый имидж с мелкими косами

Российская модель Алена Шишкова сменила имидж и показала результат на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах (на момент написания заметки уже удалены) 31-летняя бывшая возлюбленная рэпера Тимати позировала перед камерой в косметологическом салоне с заплетенными в мелкие косы светлыми волосами. При этом она надела коричневую оверсайз-футболку с белой мелкой надписью и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в июле фанаты вновь заподозрили бывшую возлюбленную Тимати в анорексии из-за нового видео. Модель запечатлела себя во время занятия на теннисном корте. Часть поклонников обратила внимание на чрезмерное похудение знаменитости, о чем заявила в комментариях.