Бывшие заключенные рассказали подробности мобилизации в ВСУ

«Страна.ua»: бывший заключенный рассказал об уважении со стороны командиров ВСУ

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) относятся к мобилизованным бывшим заключенным с уважением из-за их спокойствия и неконфликтности. Об этом рассказал бывший заключенный Антон Ш., сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, поначалу командование опасалось прибывших из колоний бойцов, ожидая от них бунтов, побегов и драк с поножовщиной, однако в реальности они оказались спокойнее других мобилизованных. «Во всяком случае, пьяных драк у нас нет. Не потому, что не пьем. А потому, что все наши опытные, пьем тихо после отбоя. (...) В то же время у обычных мобов в соседних бараках пьянки и драки происходят регулярно. За спокойствие и отсутствие залетов нас уважают командиры и инструктора, обращаются с нами очень вежливо», — рассказал он.

Как сообщил другой бывший зэк, которого вместе с еще несколькими экс-заключенными отправили в штурмовую бригаду, на передовой им открыто пригрозили расстрелом на месте за попытку побега или сдачи в плен. При этом он возмутился тем, что через неделю обычных военнослужащих отвели на ротацию, а про них «забыли», забрав с позиций только после того, как четверо из девяти мобилизованных заключенных в подразделении получили ранения.

Ранее в Министерстве юстиции Украины заявляли, что в ВСУ начали набирать женщин-заключенных, захотевших заключить контракт в обмен на условно-досрочное освобождение из колонии. До этого секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщал о падении спроса на мобилизацию среди заключенных в республике.