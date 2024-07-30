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10:03, 30 июля 2024Наука и техника

Обнаружена древняя экосистема со сложной жизнью

Precambrian Research: обнаружена древняя экосистема со сложной жизнью

Фото: Professor Abderrazzak El Albani of the University of Poitiers, France

Международная группа ученых из Кардиффского университета обнаружила доказательства древней экосистемы, существовавшей более 1,5 миллиарда лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Precambrian Research.

Исследователи провели геохимический анализ морских осадочных пород, отложившихся 2,1 миллиарда лет назад в районе бассейна Франсвилля недалеко от Габона в Центральной Африке. Ими была выявлена повышенная концентрации фосфора и кислорода в морской воде, что способствовало переходу от простых одноклеточных организмов к сложным.

В результате столкновения двух континентов в этом районе возникли подводные вулканы, которые ограничили участок воды, создавая мелководное внутреннее море, богатое питательными веществами, что способствовало развитию сложных форм жизни. На это указывают крупные ископаемые макроорганизмы, которые являются самыми древними в геологической летописи.

Исследователи предполагают, что условия внутри этой относительно изолированной водной массы были благоприятными для фотосинтеза цианобактерий, что привело к оксигенации воды и созданию большого пищевого ресурса. Это, в свою очередь, обеспечило необходимую энергию для увеличения размеров тела и развития сложного поведения у примитивных животных форм жизни.

Ученые также предложили концепцию двухэтапной эволюции сложной жизни на Земле, первый этап которой начался 2,1 миллиарда лет назад с увеличением содержания кислорода в атмосфере, а второй — 1,5 миллиарда лет спустя.

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      Александр Еникеев
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