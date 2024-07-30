Медведев вышел в следующий раунд Олимпиады-2024

Теннисист Даниил Медведев победил Офнера и вышел в третий круг Олимпиады-2024

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в следующий раунд на олимпийском турнире на Играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Во втором круге одиночного разряда 28-летний спортсмен одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером. Встреча продолжалась один час и шесть минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2. В 1/8 финала россиянин встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Всего на Играх в Париже выступали семь российских теннисистов. Помимо Медведева в соревнованиях приняли участие Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа.