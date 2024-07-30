На Украине назвали число мобилизованных заключенных

Замминистра юстиции Украины Высоцкая: в ВСУ мобилизовали 3823 заключенных

К концу июля из колоний в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выехали 3823 человека. Такое число мобилизованных заключенных назвала заместитель министра юстиции республики Алена Высоцкая, передает украинское издание «Страна.ua».

По данным источников издания в Пенитенциарной службе Украины, треть заключенных, согласившихся служить в ВСУ, ранее получили тюремный срок за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство.

24 июля Минюст Украины сообщал, что в украинскую армию начали набирать женщин-заключенных, пожелавших заключить контракт в обмен на условно-досрочное освобождение. До этого секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял о падении спроса на мобилизацию среди украинских заключенных.