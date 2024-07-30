Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:46, 30 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали число мобилизованных заключенных

Замминистра юстиции Украины Высоцкая: в ВСУ мобилизовали 3823 заключенных

Фото: Thomas Peter / Reuters

К концу июля из колоний в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выехали 3823 человека. Такое число мобилизованных заключенных назвала заместитель министра юстиции республики Алена Высоцкая, передает украинское издание «Страна.ua».

По данным источников издания в Пенитенциарной службе Украины, треть заключенных, согласившихся служить в ВСУ, ранее получили тюремный срок за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство.

24 июля Минюст Украины сообщал, что в украинскую армию начали набирать женщин-заключенных, пожелавших заключить контракт в обмен на условно-досрочное освобождение. До этого секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял о падении спроса на мобилизацию среди украинских заключенных.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В «Пятерочках» в нескольких регионах опустели полки. Куда пропали хлеб и вода?

      Бербок призвала не допустить появления российских войск у границ двух стран

      Миранчук перешел в американский клуб

      Раскрыта причина возвращения внука Пугачевой в Россию

      Модель OnlyFans с чемоданом секс-игрушек поймали в аэропорту и заперли с террористами

      Бывшие заключенные рассказали подробности мобилизации в ВСУ

      Пожар вспыхнул на территории входящего в ОПК российского завода

      Россиянам назвали лучшее время для эффективных занятий спортом

      В Харькове прозвучал взрыв

      Арест бывшей ведущей программы «Вести» оставили без изменений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше