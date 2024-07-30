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15:05, 30 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали две причины улучшения ситуации со светом

Премьер Украины Шмыгаль: ситуация со светом улучшилась после ремонта блоков АЭС
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Ситуация со светом на Украине улучшилась, потому что из ремонта вышли два блока атомных электростанций (АЭС) и понизилась температура воздуха. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

«Благодаря заблаговременному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и снижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась», — сказал он.

Ранее на Украине назвали нормальным сценарием отключения света по 12 часов в день зимой. По словам члена парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергея Нагорняка, далеко не все энергообъекты на территории Украины получится восстановить в этом году, для этого нужно значительно больше времени.

До этого, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над пятью приоритетными шагами для поддержки энергетики. Речь идет об усилении противовоздушной обороны, быстром ремонте энергообъектов, децентрализации энергосистемы, увеличении импортных мощностей из Европейского союза и привлечении средств от стран-партнеров.

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      Илья Таксюр
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