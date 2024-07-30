Набиуллина предупредила об «опасной иллюзии»

Набиуллина: опасно снижать ключевую ставку при высокой инфляции

Глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина сравнила высокую инфляцию с повышенной температурой, которая сигнализирует о проблемах со здоровьем. Ее цитирует «РИА Новости».

По словам главы регулятора, ключевую ставку повысили, чтобы вернуть инфляцию к намеченной цели. Однако ЦБ часто призывают не действовать такими методами. Вместо этого ему советуют понизить ставку и не бояться роста инфляции до шести-восьми процентов. Это будто бы не страшно, так как предприятия смогут активнее кредитоваться и развивать автоматизацию, а россияне — больше покупать.

Набиуллина назвала такие рассуждения «опасной иллюзией». Кроме того, она отметила, что даже при высоких ставках недостатка в деньгах Россия не испытывает — кредиты растут, и имеют место рекордно высокие прибыли.

До этого Набиуллина предостерегла от дальнейшего подстегивания спроса в условиях ограниченных ресурсов. По ее словам, это чревато ускорением темпов роста цен и замедлением экономики. Есть даже риск глубокой рецессии. Глава регулятора также призвала не забывать, что экономика «плохо слушается руля», если в стране высокая и ускоряющаяся инфляция.

Руководитель регулятора уверена, что России не избежать периода высоких ставок, так как инфляцию надо снижать ради того, чтобы небогатые россияне смогли «прокормить себя, свою семью, выбраться из бедности».