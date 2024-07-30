Набиуллина заявила об уязвимости экономики при высокой инфляции

Набиуллина: экономика «плохо слушается руля» при высокой инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об высокой уязвимости экономики при росте инфляции. Об этом председатель Центробанка РФ рассказала в ходе выступления в Совете Федерации, ее цитирует ТАСС.

Она объяснила, что если при ограниченности ресурсов продолжать подстегивать спрос, то это спровоцирует лишь ускорение темпов роста цен, а экономика начнет замедляться. Кроме того, может возникнуть риск глубокой рецессии, добавила Набиуллина. Глава ЦБ отметила, что при высокой и ускоряющейся инфляции экономика «плохо слушается руля», чего никак нельзя допустить в России при текущих обстоятельствах.

Глава ЦБ также рассказала, что периода высоких ставок России не избежать, и призвала не забывать об интересах небогатых россиян, чьи небольшие доходы не поспевают за инфляцией. «Снижения инфляции — это не какая-то абстракция, а вопрос, смогут ли они прокормить себя, свою семью, выбраться из бедности», — объяснила Набиуллина.

26 июля Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 18 процентов годовых. Кроме того, резко изменились ожидания ЦБ по инфляции в 2024 году — с 4,3-4,8 до 6,5-7 процентов. На 2025 год прогноз регулятора ухудшился с 4 до 4-4,5 процента.