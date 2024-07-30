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09:39, 30 июля 2024Экономика

Необходимость решать проблемы с поставками нефти из России разочаровала чиновников ЕС

Politico: просьбы Венгрии помочь с поставками нефти разочаровали чиновников ЕС

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Необходимость решать проблемы Венгрии и Словакии с поставками нефти из России разочаровала чиновников Евросоюза. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Просьбы двух стран сохранить доступ к российским энергоресурсам на фоне украинских санкций, блокирующих транзит от нефтяной компании «Лукойл», поставили ЕС в затруднительное положение. Они пообещали «изучить факты и варианты», однако за кулисами и в дискуссиях между дипломатами заявляют о недовольстве, что эта проблема вообще стоит на повестке дня Брюсселя. Некоторые обвиняют Венгрию в «проблемах с менталитетом и отсутствием решимости избавиться от зависимости», отмечают источники.

После начала боевых действий на Украине западные страны отказались от поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и переключились на альтернативные источники сырья. Венгрия вместо этого увеличила импорт нефти по трубопроводу на 50 процентов по сравнению с 2021 годом, чем вызвала разочарование партнеров по объединению. После того как украинская сторона ограничила поставки энергоресурсов через свою территорию, Венгрия и Словакия попросили Еврокомиссию вмешаться.

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Однако Комиссия отказала двум странам, заявив, что ей нужно больше времени для оценки претензии и что она не обязана реагировать так быстро. Олоф Гилл, представитель Еврокомиссии по торговле, заявил, что Комиссия примет решение, когда будет готова к этому. После этого президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украина должна «навести порядок» или им придется принять некоторые ответные меры, например, сократить экспорт дизельного топлива (Словакия обеспечивает десятую часть поставок Киеву) или прекратить поставки электроэнергии.

Возобновить поставки российской нефти в Венгрию через территорию Украины можно несколькими способами, в том числе с помощью какой-нибудь юридической лазейки, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, к такому способу можно прибегнуть в том случае, если убедить Украину отменить ограничения в отношении российской компании «Лукойл» не удастся, а Европейская комиссия не станет помогать.

Также представитель властей указал, что запасов топлива республике хватит только на август. Если за месяц проблема не решится, уже в сентябре Венгрия рискует столкнуться с дефицитом бензина. Действия Украины чиновник назвал шантажом за позицию Будапешта по поводу боевых действий на территории республики.

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