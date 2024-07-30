Хирург раскрыл многомиллионную стоимость предполагаемой пластики Вали Карнавал

Хирург Агапов: стоимость пластики груди Карнавал — около двух миллионов рублей

Пластический хирург Денис Агапов раскрыл многомиллионную стоимость предполагаемой пластики российской блогерши и певицы Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам доктора, возможно, из живота исполнительницы забрали определенное количество жира и перенесли в ягодичную область. При этом он уточнил, что с высокой вероятностью для данной манипуляции использовался гиалуроновый гель. «Одна из самых сложных процедур — это подтяжка молочной железы у пациентов, у которых она есть. В таких случаях мягкую растянутую ткань молочной железы удаляют и заменяют ее на имплант», — добавил Агапов.

Вдобавок хирург заявил, что цена услуги по увеличению груди доходит до двух миллионов рублей, а липомоделирование ягодиц — до 1,5 миллиона рублей.

Ранее в июле Селена Гомес ответила на слухи о пластике. Так, знаменитость заявила, что она прибегала только к инъекционным процедурам.