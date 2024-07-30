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15:59, 30 июля 2024Спорт

Российские теннисистки вышли во второй круг Олимпиады в парном разряде

Россиянки Андреева и Шнайдер вышли во второй круг Олимпиады в парном разряде

Фото: Manu Fernandez / Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг Олимпийских игр-2024 в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В стартом матче россиянки обыграли дуэт из Австралии Айлу Томлянович и Оливию Гадеки. Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 10:1. Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут.

В следующем матче девушкам предстоит играть с соперницами из Канады Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес. Дата матча на данный момент неизвестна.

Андреева и Шнайдер завершили выступления в одиночном разряде в первом и втором круге соответственно. Андреева также проиграла на старте микста вместе с Даниилом Медведевым.

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