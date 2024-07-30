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17:54, 30 июля 2024Наука и техника

«Ростех» отчитался о почти 100-процентном выполнении гособоронзаказа

«Ростех»: ГОЗ по востребованным в зоне СВО образцам выполняется на 100 процентов

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Гособоронзаказ (ГОЗ) по особо востребованным в зоне специальной военной операции (СВО) образцам военной техники выполняется «Ростехом» на 100 процентов, говорится в отчете генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Общий процент исполнения гособоронзаказа, утверждается в материалах, составляет 99,5 процента. Там же отмечается, что в выполнении ГОЗ принимают участие все основные компании, входящие в структуру госкорпорации.

Ранее агентство со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) сообщило, что возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 разработки Объединенного конструкторского бюро (ОКБ) Сухого будут расширены под задачи СВО.

В декабре глава ОАК (входит в «Ростех») Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ГОЗ на Су-57 в 2023 году вырос вдвое.

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      Иван Потапов
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