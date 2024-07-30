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10:54, 30 июля 2024Экономика

Ситуацию с юаневой ликвидностью в России сравнили с редким зверем

В смягчении требований к экспортерам увидели трудности для юаневой ликвидности

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Снижение порога продажи валютной выручки для российских экспортеров может привести к трудностям для юаневой ликвидности. Такие риски в смягчении требований увидел первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его цитирует «Интерфакс».

По словам эксперта, ситуация с юаневой ликвидностью в России не изменилась, а в связи с послаблениями в репатриации валютной выручки она дополнительно осложнилась.

«Мы не видим никаких серьезных, принципиальных изменений в юаневой ликвидности. Как она была "редким зверем" в балансе банковского сектора, так и остается. Решение о неполной продаже валютной выручки, наверное, будет еще более ухудшающим для юаневой ликвидности», — поделился своим сравнением Пьянов.

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В связи со стабилизацией курса национальной валюты и достижением достаточного уровня валютной ликвидности кабинет министров обязал экспортеров продавать не менее 40 процентов валютной выручки. В июне правительство смягчило требования с 80 до 60 процентов. На смягчение норм решились спустя два месяца после продления срока действия требования об обязательной репатриации иностранной валюты и через неделю после объявления западных санкций против Мосбиржи и прекращения торговли долларом и евро.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, такое решение приняли для упрощения внешних расчетов, а не в попытке повлиять на курс. «Мы видим определенное напряжение с расчетами в рамках работы наших участников внешнеэкономической деятельности. Им более комфортно, что часть выручки остается там и используется для закупки импортных товаров», — пояснил он.

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