Совершивший покушение на чиновников из Запорожья агент СБУ осужден на 14 лет

В Крыму агент СБУ осужден на 14 лет за покушение на чиновников из Запорожья

В Крыму суд приговорил уроженца Винницкой области, который является агентом Службы безопасности Украины (СБУ), к 14 годам лишения свободы за покушение на троих чиновников из Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Крым и городу Севастополю.

Он признан виновным по статьям о покушении на расправу над гражданами в связи с осуществлением ими служебной деятельности и выполнением общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по найму и о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Мужчина дал признательные показания и оказывал содействие силовикам. Он будет отбывать наказание колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей, с ограничением в праве передвижения сроком на один год.

Как установил суд, мужчина проживал в Симферополе. За совершение преступления СБУ обещала ему заплатить 10 тысяч долларов США, которые должны были поступить на счет одного из родственников фигуранта, проживающего на территории Украины. Осужденный готовился к преступлению. Он установил маршрут передвижения должностных лиц из Мелитополя в Симферополь. Затем он приобрел взрывчатое вещество, из которого изготовил взрывное устройство. Это устройство он уставил под газовый баллон автомобиля марки Toyota Land Cruiser. Рано утром 19 июня 2023 года во время движения по Евпаторийскому шоссе злоумышленник дистанционно привел в действие взрывное устройство. В результате трое чиновников из Запорожья получили тяжкие телесные повреждения. Им была оказана своевременная медицинская помощь. Сейчас их жизням и здоровью ничто не угрожает.

По данным следствия, подрыватель был установлен и задержан сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России. Во время обыска по его месту жительства силовики изъяли предметы, которые фигурант использовал для создания взрывного механизма, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны с перепиской с кураторами СБУ.

Ранее сообщалось, что СК России завершил расследование дела о покушении на Симоньян по заданию СБУ.