Стал известен лидер в медальном зачете Олимпиады-2024

Япония продолжила лидировать в медальном зачете Олимпиады-2024

В Париже завершился четвертый день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет продолжила возглавлять сборная Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 12 комплектов наград. Японские спортсмены завоевали одну золотую медаль: в дзюдо в весовой категории до 81 килограммов победил Таканори Нагасэ. Второе место занимает сборная Китая, в активе которой шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды. На третьем месте расположились австралийцы с шестью золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой медалью.

Россияне в четвертый соревновательный день были представлены только в теннисе. Даниил Медведев победил во втором круге одиночного разряда, Мирра Андреева и Диана Шнайдер — в парном.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.