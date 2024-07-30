ULA последний раз запустит Atlas V для Пентагона

SpaceNews: ULA последний раз запустит Atlas V для Пентагона 30 июля

Американская компания United Launch Alliance (ULA) планирует последний раз запустить ракету Atlas V в интересах Пентагона во вторник, 30 июля. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Миссия USSF-51, в рамках которой планируется выведение на геостационарную орбиту спутника военного назначения, стартует с космодрома во Флориде 30 июля в 14:45 по московскому времени. Миссия станет 100-м запуском ULA в интересах национальной безопасности и 53-м стартом носителя Atlas V.

Изначально USSF-51 планировалось запустить на новой ракете Vulcan Centaur, однако в связи с важностью миссии было решено использовать проверенный временем носитель.

Оставшиеся 16 пусков ракеты Atlas V состоятся в интересах компании Amazon и для миссий НАСА на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что третий пуск новой американской ракеты Vulcan Centaur должен состояться в конце года с экспериментальным демонстрационным спутником USSF-106 в интересах Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США.